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Росія вдарила по Україні дронами і ракетою з Чорного моря: скільки збила ППО

09:41 10.08.2026 Пн
2 хв
Цілі летіли на Україну одразу з кількох напрямків
aimg Олена Чупровська
Росія вдарила по Україні дронами і ракетою з Чорного моря: скільки збила ППО Фото: Уночі над Україною збили або подавили 96 ворожих цілей (defence-ua com)
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Уночі 10 серпня Росія завдала по Україні масованого удару ракетою та більш ніж сотнею дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Ворог задіяв керовану авіаційну ракету Х-59/69 та три баражуючі боєприпаси "Бандероль". Їх запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Додатково по Україні летіли 126 ударних дронів типів Shahed, Гербера та дрони-імітатори "Пародія". Пуски фіксували з таких напрямків:

  • Курськ;
  • Міллерово;
  • Орел;
  • Приморсько-Ахтарськ, рф;
  • тимчасово окупований Донецьк;
  • Гвардійське, тимчасово окупований Крим.

Скільки цілей знешкодила ППО

Станом на 09:00 захисники неба збили або подавили 92 ворожі дрони типу Shahed, Гербера та інших типів. Також вдалося знешкодити три баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Ракета противника, за попередніми даними, цілі не досягла завдяки активній протидії Сил оборони.

Влучання ударних дронів зафіксували у 22 локаціях. Ще у двох місцях на землю впали уламки збитої техніки.

Атака ще триває, у повітряному просторі залишаються поодинокі ворожі дрони.

Нагадаємо, Росія ще влітку виконала річний план виробництва ракет "Циркон" та "Оникс".

За сім місяців цього року окупанти виготовили 33 ракети "Циркон" і 60 ракет "Оникс".

Тим часом у ГУР повідомили, що Росія призупинила виробництво ракет "Кинджал" через низьку точність влучань.

Натомість ракетне паливо та комплектуючі перенаправили на виробництво інших балістичних ракет.

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Російська Федерація ППО Повітряні сили України Атака дронів
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