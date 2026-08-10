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РФ сбросила КАБ на Запорожье: 24 пострадавших, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка

13:38 10.08.2026 Пн
2 мин
Количество пострадавших постоянно растет
aimg Юлия Капитонова
Фото: Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа (ivan_fedorov_zp)

10 августа российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Запорожью.

С таким заявлением выступил глава Запорожской ОВ Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 10:53 Федоров подтвердил, что россияне совершили новое воздушное нападение на город.

"Горят автомобили, поврежден частный дом: такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Россияне сбросили управляемую авиабомбу на областной центр", - уточнил он.

Около 11:15 глава местной ОВА заявил о трех пострадавших мирных жителях.

Кроме того, стало известно, что огонь охватил несколько транспортных средств.

В 12:19 количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до четырех, в том числе помощь медиков понадобилась ребенку.

Около 13.10 Федоров подтвердил, что известно уже о 13 пострадавших в городе.

"Среди травмированных – 10-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении прокуратуры.

Обновлено в 13:50

Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших снова возросло.

"К сожалению, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 18 человек", - добавил Федоров.

По его словам, медики уже находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь.

Обновлено в 14:10

По состоянию на 13:53 количество пострадавших в городе достигло 24 человек. Также известно как минимум о двух пострадавших детях.

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