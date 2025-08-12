ua en ru
РФ сбросила ФАБы на дома в Донецкой области: погибли люди, среди пострадавших - ребенок

Вторник 12 августа 2025 09:37
РФ сбросила ФАБы на дома в Донецкой области: погибли люди, среди пострадавших - ребенок Фото: россияне сбросили авиабомбы на Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

Россияне сбросили авиабомбы "ФАБ-250" на жилой квартал в Белозерском Донецкой области. Два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них - 16-летний юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел произошел 11 августа около 22:55 в городе Белозерское Покровского района. Под ударами "ФАБ-250" с УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились мирные жители.

Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли.

Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия. Всем им оказана медицинская помощь.

В результате обстрела повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

По факту атаки начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуратура собирает доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения.

Фото: россияне сбросили авиабомбы на Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Что известно о ФАБ-250 с УМПК

ФАБ-250 - это советская фугасная авиационная бомба весом около 250 кг, предназначенная для поражения живой силы, техники и укреплений противника. Основу боевой части составляет мощный фугасный заряд, который обеспечивает значительные разрушения и поражения на большой площади.

УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) - это российский комплект, который превращает обычную "тупую" авиабомбу в планирующий боеприпас с элементами высокоточного оружия. Модуль оснащен крыльями для увеличения дальности полета и навигационной системой.

Ключевые особенности ФАБ-250 с УМПК:

  • Вес: около 250 кг (из них взрывчатка - более 90 кг).

  • Дальность планирования: до 40-50 км (в зависимости от высоты сброса).

  • Тип поражения: фугасное действие с мощной взрывной волной и осколочным поражением.

  • Платформа запуска: обычно - фронтовые бомбардировщики и истребители-бомбардировщики (Су-34, Су-35, Су-30).

Такие боеприпасы особенно опасны тем, что позволяют российской авиации наносить удары, не заходя в зону поражения украинской ПВО, оставаясь на относительно безопасном расстоянии.

Обстрел Донецкой области

Напомним, ранее российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. Из-за обстрела погибли восемь человек.

Также армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

