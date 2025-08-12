РФ сбросила ФАБы на дома в Донецкой области: погибли люди, среди пострадавших - ребенок

Россияне сбросили авиабомбы "ФАБ-250" на жилой квартал в Белозерском Донецкой области. Два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них - 16-летний юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел произошел 11 августа около 22:55 в городе Белозерское Покровского района. Под ударами "ФАБ-250" с УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились мирные жители.

Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли.

Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия. Всем им оказана медицинская помощь.

В результате обстрела повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

По факту атаки начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуратура собирает доказательства очередного военного преступления России против гражданского населения.

Фото: россияне сбросили авиабомбы на Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)