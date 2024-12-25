У Тамбовській області дрони атакували важливий оборонний завод (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Пожежа сталася після того, як чотири дрони впали вранці на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у селі Новонікільське Тамбовської області.

Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною і ракетною технікою, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- і нафтопроводів.

Не перша атака на заводи в Росії

Раніше дрони вже атакували важливі заводи в Росії, пов'язані з виробництвом для ВПК РФ. Так, 20 жовтня, дрони СБУ та Сил оборони вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки. Завод імені Свєрдлова, розташований у місті Дзержинськ Нижегородської області, за 900 км від кордону з Україною та є складовою частиною російського ВПК.

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