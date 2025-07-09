У РФ скаржаться на атаку дронів під Москвою, закрили аеропорт (відео)
У ніч проти 9 липня невідомі дрони атакували Московську область. Гучні звуки вибухів чули мешканці Зеленограда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ресурс Astra та мера Москви Сергія Собяніна.
Перші вибухи пролунали близько 02:43.
За словами мера російської столиці, засоби протиповітряної оборони РФ нібито "збили два безпілотники, які летіли на Москву".
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - зазначив Собянін.
Про пошкодження або постраждалих офіційно не повідомляється.
Унаслідок інциденту тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт Шереметьєво.
Також атаки фіксувалися в інших регіонах Росії, утім деталі наразі залишаються невідомими. У соцмережах жителі кількох областей повідомляли про гучні звуки та роботу систем протиповітряної оборони.
Момент збиття одного із безпілотників над Московською областю потрапив на відео.
Інші атаки дронів на Московську область
Нагадаємо, у березні в Москві повідомили про нічну атаку невідомих дронів, яка спричинила руйнування та жертви.
Спочатку повідомлялось про одного загиблого і трьох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до 20 осіб.
Вже в квітні у Москві пролунали вибухи. Росіяни помітили клуби чорного диму біля комплексу "Москва-Сіті".
Раніше зафіксували падіння невідомого безпілотника всього за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області. За даними росЗМІ, це могли уламки дрона UJ-22 Airborne, який пролетів близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год.
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