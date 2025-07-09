У РФ скаржаться на атаку дронів під Москвою, закрили аеропорт (відео)

У ніч проти 9 липня невідомі дрони атакували Московську область. Гучні звуки вибухів чули мешканці Зеленограда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ресурс Astra та мера Москви Сергія Собяніна.

Перші вибухи пролунали близько 02:43.

За словами мера російської столиці, засоби протиповітряної оборони РФ нібито "збили два безпілотники, які летіли на Москву".

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - зазначив Собянін.

Про пошкодження або постраждалих офіційно не повідомляється.

Унаслідок інциденту тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт Шереметьєво.

Також атаки фіксувалися в інших регіонах Росії, утім деталі наразі залишаються невідомими. У соцмережах жителі кількох областей повідомляли про гучні звуки та роботу систем протиповітряної оборони.

Момент збиття одного із безпілотників над Московською областю потрапив на відео.