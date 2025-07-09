В РФ жалуются на атаку дронов под Москвой, закрыли аэропорт (видео)

В ночь на 9 июля неизвестные дроны атаковали Московскую область. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и мэра Москвы Сергея Собянина.

Первые взрывы прозвучали около 02:43.

По словам мэра российской столицы, средства противовоздушной обороны РФ якобы "сбили два беспилотника, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин.

О повреждениях или пострадавших официально не сообщается.

В результате инцидента временно приостановил работу международный аэропорт Шереметьево.

Также атаки фиксировались в других регионах России, впрочем детали пока остаются неизвестными. В соцсетях жители нескольких областей сообщали о громких звуках и работе систем противовоздушной обороны.

Момент сбивания одного из беспилотников над Московской областью попал на видео.