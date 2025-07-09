В РФ жалуются на атаку дронов под Москвой, закрыли аэропорт (видео)
В ночь на 9 июля неизвестные дроны атаковали Московскую область. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и мэра Москвы Сергея Собянина.
Первые взрывы прозвучали около 02:43.
По словам мэра российской столицы, средства противовоздушной обороны РФ якобы "сбили два беспилотника, которые летели на Москву".
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин.
О повреждениях или пострадавших официально не сообщается.
В результате инцидента временно приостановил работу международный аэропорт Шереметьево.
Также атаки фиксировались в других регионах России, впрочем детали пока остаются неизвестными. В соцсетях жители нескольких областей сообщали о громких звуках и работе систем противовоздушной обороны.
Момент сбивания одного из беспилотников над Московской областью попал на видео.
Другие атаки дронов на Московскую область
Напомним, в марте в Москве сообщили о ночной атаке неизвестных дронов, которая вызвала разрушения и жертвы.
Сначала сообщалось об одном погибшем и трех раненых. Впоследствии количество пострадавших возросло до 20 человек.
Уже в апреле в Москве прогремели взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма возле комплекса "Москва-Сити".
Ранее зафиксировали падение неизвестного беспилотника всего в 10 метрах от объекта "Газпрома" в Коломенском районе Московской области. По данным росСМИ, это могли обломки дрона UJ-22 Airborne, который пролетел около 800 км со скоростью 130-140 км/ч.
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