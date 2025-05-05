У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт "Внуково"

Нагадаємо, в середині квітня у Росії заявляли, що дрони "масовано" атакували місто Курськ, у якому пролунали десятки вибухів та були пожежі.

Додамо, днями у РФ поскаржилися на атаку морських дронів на Новоросійськ, де розташований порт. При цьому місцеві канали писали про комбіновану атаку.

А вчора стало відомо, що у Росії зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.

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