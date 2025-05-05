У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт "Внуково"

У Підмосков'ї (РФ) у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
За словами московського міського голови, військовими нібито була "відбита атака чотирьох безпілотників, які летіли на Москву".
"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - розповів Собянін.
Він додав, що на місці події триває робота фахівців екстрених служб.
Зауважимо, перед тим росмедіа повідомляли про оголошення "Росавіацією" плану "Килим" у московському аеропорту "Внуково".
"Попередньо через загрозу атаки БПЛА. Жителі Подільська повідомляють у домашніх чатах про шість вибухів над містом та роботу ППО", - йдеться в публікації Telegram-каналу Mash.
Зауважимо, що план "Килим" передбачає заборону на приймання та відправку рейсів на території летовища.
Нагадаємо, в середині квітня у Росії заявляли, що дрони "масовано" атакували місто Курськ, у якому пролунали десятки вибухів та були пожежі.
Додамо, днями у РФ поскаржилися на атаку морських дронів на Новоросійськ, де розташований порт. При цьому місцеві канали писали про комбіновану атаку.
А вчора стало відомо, що у Росії зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.
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