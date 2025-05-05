В РФ жалуются на атаку дронов на Москву, закрыли аэропорт "Внуково"

Напомним, в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором раздались десятки взрывов и пожары.

На днях в РФ пожаловались на атаку морских дронов на Новороссийск, где расположен порт. При этом местные каналы писали о комбинированной атаке.

А вчера стало известно, что в России остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на русском военно-промышленном комплексе.

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