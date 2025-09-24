UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У РФ скаржаться на атаку дронів по флоту у Новоросійську: чутно вибухи, є пожежа (відео)

Ілюстративне фото: РФ скаржаться на атаку дронів по флоту у Новоросійську (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У російському Новоросійську вдень середи, 24 вересня, пролунали вибухи через атаку дронів. Росіяни завили про низку вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал ASTR та Telegram губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

За словами Кондратьєва, Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста. Він також заявив про загиблих. Він розповів, що місто було атаковано в районі готелю "Новоросійськ".

За попередньою інформацією відомо про двох загиблих, 3 людини постраждали. Пошкодження отримали п'ять житлових будинків, в тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю.

Росіяни також заявили, що під час атаки пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму.

Водночас, у мережі ширяться фото та відео де видно, що під атакою перебуває Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську.

Атака на російські кораблі

Наприкінці серпня українські воїни з Головного управління розвідки вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", він може нести ракети "Калібр". У рамках операції бійці ГУР використовували безпілотники. Один із них ударив по системі РЛС корабля, а другий - врізався в борт.

Також ми писали, що в акваторії Чорного моря під Новоросійськом українські військові вистежили та вивели з ладу корабель Чорноморського флоту РФ. Таких у ворога лише чотири.

Чорноморський флотАтака дронівРосійська Федерація