У РФ скаржаться на атаку дронів по флоту у Новоросійську: чутно вибухи, є пожежа (відео)

За словами Кондратьєва, Новоросійськ нібито зазнав жахливої атаки - безпілотники завдали удару по центру міста. Він також заявив про загиблих. Він розповів, що місто було атаковано в районі готелю "Новоросійськ".

За попередньою інформацією відомо про двох загиблих, 3 людини постраждали. Пошкодження отримали п'ять житлових будинків, в тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю.

Росіяни також заявили, що під час атаки пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму.

Водночас, у мережі ширяться фото та відео де видно, що під атакою перебуває Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську.