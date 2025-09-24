RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В РФ жалуются на атаку дронов по флоту в Новороссийске: слышны взрывы, есть пожар (видео)

Иллюстративное фото: РФ жалуются на атаку дронов по флоту в Новороссийске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В российском Новороссийске днем среды, 24 сентября, прогремели взрывы из-за атаки дронов. Россияне завили о ряде взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTR и Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По словам Кондратьева, Новороссийск якобы подвергся ужасной атаке - беспилотники нанесли удар по центру города. Он также заявил о погибших. Он рассказал, что город был атакован в районе гостиницы "Новороссийск".

По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

Россияне также заявили, что во время атаки поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума.

В то же время, в сети распространяются фото и видео где видно, что под атакой находится Черноморский флот РФ, который базируется в Новороссийске.

 

Атака на российские корабли

В конце августа украинские воины из Главного управления разведки поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", он может нести ракеты "Калибр". В рамках операции бойцы ГУР использовали беспилотники. Один из них ударил по системе РЛС корабля, а второй - врезался в борт.

Также мы писали, что в акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль Черноморского флота РФ. Таких у врага всего четыре.

Черноморский флотАтака дроновРоссийская Федерация