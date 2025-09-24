В РФ жалуются на атаку дронов по флоту в Новороссийске: слышны взрывы, есть пожар (видео)

По словам Кондратьева, Новороссийск якобы подвергся ужасной атаке - беспилотники нанесли удар по центру города. Он также заявил о погибших. Он рассказал, что город был атакован в районе гостиницы "Новороссийск".

По предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

Россияне также заявили, что во время атаки поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума.

В то же время, в сети распространяются фото и видео где видно, что под атакой находится Черноморский флот РФ, который базируется в Новороссийске.