В РФ силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, сотни задержанных

В российской столице в субботу, 13 марта, правоохранители сорвали форум независимых муниципальных депутатов. Задержали около двух сотен участников съезда.

В начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки. Среди задержанных: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Некоторым задержанным выкручивали руки.

Вот видео моего задержания: прямо во время общения с журналистами. Зачем вообще разогнали форум независимых депутатов? Власти очевидно кажется, что она демонстрирует силу. В реальности же вся эта ментовская беготня выглядит просто жалко и нелепо. pic.twitter.com/hfosjV3Uvv — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

Российские СМИ отмечают, что формальными причинами задержания стали сотрудничество с "нежелательной организацией" и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".

Указано, что Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта. Организаторы называли целью форума создание сильного сообщества депутатов со всей России.