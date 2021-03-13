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В РФ силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, сотни задержанных

Новина українською → Москва, Суббота 13 марта 2021 20:09
В РФ силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, сотни задержанных Фото: задержание на форуме (twitter.com/IlyaYashin)
Автор: Юлия Струк

В российской столице в субботу, 13 марта, правоохранители сорвали форум независимых муниципальных депутатов. Задержали около двух сотен участников съезда.

Об этом сообщают российская служба BBC, "Медуза".

В начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки. Среди задержанных: бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Некоторым задержанным выкручивали руки.

Российские СМИ отмечают, что формальными причинами задержания стали сотрудничество с "нежелательной организацией" и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".

Указано, что Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта. Организаторы называли целью форума создание сильного сообщества депутатов со всей России.

Как писало РБК-Украина, в России 14 февраля возобновились акции протеста против политических репрессий. Были задержания в Москве и в Казани.

До этого анонсировалось, что 14 февраля в России планируют акции в поддержку Алексея Навального. Хотя их не планировали проводить до весны.

При этом в Кремле обещали, что участников протестов будут привлекать к ответственности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власть не будет играть в "кошки-мышки" с демонстрантами.

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