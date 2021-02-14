В России возобновились акции против политических репрессий, есть задержания

В России 14 февраля возобновились акции протеста против политических репрессий. Есть задержания в Москве и в Казани.

Так, во многих российских городах на улицу вышли женщины и организовали "цепь солидарности" в поддержку политзаключенным. В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек. Подобные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах РФ.

В Казани после митинга против репрессий задержали 9 человек. Их грозятся поместить в камеры, а также запрещают пользоваться телефонами.

Задержанных в Казани доставили в 12-й отдел полиции. Задержали их на большом расстоянии от места митинга.



видео: телеграм-канал для студентов Казани «Ветер» pic.twitter.com/MCuWkitjqy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 14, 2021

Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального.