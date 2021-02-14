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В России возобновились акции против политических репрессий, есть задержания

Новина українською → Россия, Воскресенье 14 февраля 2021 15:46
В России возобновились акции против политических репрессий, есть задержания Фото: акция против политических репрессий в Санкт-Петербурге (twitter.com/teamnavalny_spb)
Автор: Игорь Литвиненко

В России 14 февраля возобновились акции протеста против политических репрессий. Есть задержания в Москве и в Казани.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Так, во многих российских городах на улицу вышли женщины и организовали "цепь солидарности" в поддержку политзаключенным. В Москве на Старом Арбате в акции приняли участие более 200 человек. Подобные акции прошли в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах РФ.

В Казани после митинга против репрессий задержали 9 человек. Их грозятся поместить в камеры, а также запрещают пользоваться телефонами.

Также задержали одного активиста в Москве. Он расклеивал листовки-приглашения на вечернюю акцию протеста с фонариками "Любовь сильнее страха", организованную в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в России планируют акции в поддержку Алексея Навального. Изначально акции не планировали проводить до весны.

При этом в Кремле заявили, что участников протестов будут привлекать к ответственности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власть не будет играть в "кошки-мышки" с демонстрантами.

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