У Навального передумали и анонсировали новые протесты в России в эти выходные

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные протестные акции в поддержку политика запланированы на 14 февраля. Ранее он говорил, что акции будут проходить весной и летом.

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат", - отметил он.

По словам Волкова, активисты не будут пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией.



Отметим, что 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях в поддержку оппозиционера по всей стране задержали более десяти тысяч человек.