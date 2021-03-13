У РФ силовики зірвали з'їзд муніципальних депутатів, сотні затриманих

У російській столиці в суботу, 13 березня, правоохоронці зірвали форум незалежних муніципальних депутатів. Затримали близько двох сотень учасників з'їзду.

Про це повідомляють російська служба BBC , "Медуза".

На початку заходу до зали зайшли десятки силовиків, які повели близько 200 учасників форуму в автозаки. Серед затриманих: колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, публіцист Володимир Кара-Мурза, глава ради депутатів Красносільського району Ілля Яшин і виконавчий директор "Відкритої Росії" Андрій Пивоваров.

Деяким затриманим викручували руки.

Вот видео моего задержания: прямо во время общения с журналистами. Зачем вообще разогнали форум независимых депутатов? Власти очевидно кажется, что она демонстрирует силу. В реальности же вся эта ментовская беготня выглядит просто жалко и нелепо. pic.twitter.com/hfosjV3Uvv — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 13, 2021

Російські ЗМІ зазначають, що формальними причинами затримання стали співпраця з "небажаною організацією" і "порушення встановлених санітарно-епідеміологічних вимог".

Зазначено, що Форум незалежних муніципальних депутатів громадська організація "Об'єднані демократи" планувала провести в Москві в готелі "Ізмайлово" 13-14 березня. Організатори називали метою форуму створення сильної спільноти депутатів з усієї Росії.