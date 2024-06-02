РФ "штампує" нові ІПСО за участю поліції та працівників ТЦК: що про них відомо

Росіяни поставили на конвеєр створення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони націлені на дискредитацію працівників поліції та ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними - продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах зазначають, що отримують дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території.

"Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити", - кажуть військові.

Одночасно з цим, як зазначається, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності".

"Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже - противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок", - додають у Сухопутних військах.

За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео", - резюмують військові.