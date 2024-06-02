РФ "штампует" новые ИПСО с участием полиции и работников ТЦК: что о них известно
Россияне поставили на конвейер создание информационно-психологических операций (ИПСО) на временно оккупированных территорий. В частности, они нацелены на дискредитацию работников полиции и ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними - продукты враждебных подразделений информационных операций", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках отмечают, что получают данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории.
"Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями". Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые сложно определить", - говорят военные.
Одновременно с этим, как отмечается, сами видео распространяются в плохом качестве - это также имитация "естественности".
"Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит - противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин", - добавляют в Сухопутных войсках.
За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.
"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место - тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Призываем ответственно относиться к любым подозрительным видео", - резюмируют военные.
Недавние ИПСО РФ
Буквально недавно Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) прогнозировал, что Россия активизирует ИПСО о якобы открытии второго фронта со стороны Беларуси.
Кроме того, в ГУР предупреждали, что Россия готовит новые ИПСО для дискредитации Украины на июль 2024 года. Россияне ищут обломки ракет от систем ПВО Patriot на оккупированных территориях для подготовки дезинформационных операций.
Также стоит вспомнить про еще одну масштабную российскую ИПСО - "Майдан-3".
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