РФ "штампует" новые ИПСО с участием полиции и работников ТЦК: что о них известно

Россияне поставили на конвейер создание информационно-психологических операций (ИПСО) на временно оккупированных территорий. В частности, они нацелены на дискредитацию работников полиции и ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

"Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними - продукты враждебных подразделений информационных операций", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отмечают, что получают данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории.

"Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями". Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые сложно определить", - говорят военные.

Одновременно с этим, как отмечается, сами видео распространяются в плохом качестве - это также имитация "естественности".

"Раньше вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит - противник совершенствуется. Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин", - добавляют в Сухопутных войсках.

За последнее время, как добавляется, в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение.

"Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место - тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Однако мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Призываем ответственно относиться к любым подозрительным видео", - резюмируют военные.