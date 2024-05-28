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Росія запустить ІПсО про відкриття другого фронту з Білорусі, - ЦПД

Вівторок 28 травня 2024 02:57
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Росія запустить ІПсО про відкриття другого фронту з Білорусі, - ЦПД Фото: російський диктатор Володимир Путін і Олександр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Центр протидії дезінформації (ЦПД) прогнозує, що Росія активізує інформаційно-психологічну операцію про нібито відкриття другого фронту зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.

У Центрі очікують найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ і Білорусі з погрозами на адресу України.

Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві, зазначили у ЦПД.

Спільні військові навчання РФ та Білорусі

Вчора, 27 травня, почалися спільні російсько-білоруські навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. У них беруть участь авіація, зенітні, ракетні і радіотехнічні підрозділи ЗС Білорусі, а також розвідувальна та винищувальна авіація Росії.

До Білорусі минулого тижня прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Російський диктатор Володимир Путін 24 травня під час поїздки до Білорусі заявив, що планує обговорити з Олександром Лукашенком питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.

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