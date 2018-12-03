РФ сегодня предоставит данные о захвате украинских моряков, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Ранее ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию 3 декабря

Правительство Российской Федерации сегодня, 3 декабря, должно предоставить информацию о захвате украинских моряков в Черном море. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, местах содержания, ранениях и оказанной медицинской помощи.

"Эту информацию правительство РФ должно предоставить сегодня", - сообщил Порошенко.

Напомним, Минюст Украины обратился в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - говорил министр юстиции Павел Петренко.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что вопрос обмена украинских моряков не стоит на повестке дня, а украинская сторона "такие вопросы не поднимала".

"Но сейчас об этом говорить рано - сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - подчеркнул Путин.

Сегодня адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что им предъявили обвинения в якобы незаконном пересечении границы РФ.