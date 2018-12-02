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Путін відмовився від обговорення питання щодо обміну українських моряків

Новини » Політика    02.12.2018 - 02:39
Путін відмовився від обговорення питання щодо обміну українських моряків
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що їм необхідно "отримати повні показання з боку моряків"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що питання обміну українських моряків, яких затримали ФСБ під час нападу на ВМС України близько Керченської протоки, не стоїть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Президент РФ розповів, що питання обміну поки не стоїть, а українська сторона "такі питання не піднімала".

"Але зараз про це говорити рано - зараз йде слідство, нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах", - заявив Путін.

Він додав, що спочатку російській стороні необхідно "отримати повні показання з боку моряків" і "оформити все це відповідним чином".

Раніше повідомлялося, що Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для українців. Путін повідомив, що вони збираються піти "по шляху лібералізації" для отримання громадянства РФ громадянами України.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч Трампа і Путіна можлива лише після повернення моряків і судів. Трамп заявив, що спочатку потрібно повернути техніку і моряків, тому що "люди повинні повернутися до своїх родин".

 

Зустріч Трампа й Путіна можлива лише після повернення моряків і суден, - Помпео Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для українців
Новини України Володимир ПутінКерченский моствмс Украины
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