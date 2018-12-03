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РФ сьогодні надасть дані про захоплення українських моряків, - Порошенко

Новини » Політика    03.12.2018 - 10:25
РФ сьогодні надасть дані про захоплення українських моряків, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Раніше ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію 3 грудня

Уряд Російської Федерації сьогодні, 3 грудня, має надати інформацію про захоплення українських моряків у Чорному морі. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про захоплення українських моряків і юридичні підстави їх затримання, місця утримання, поранення та надану медичної допомоги.

"Цю інформацію уряд РФ має надати сьогодні", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Мін'юст України звернувся до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.

"Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - говорив міністр юстиції Павло Петренко.

Президент Росії Володимир Путін зазначав, що питання обміну українських моряків не стоїть на порядку денному, а українська сторона "такі питання не піднімала".

"Але зараз про це говорити рано - зараз йде слідство, нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах", - підкреслив Путін.

Сьогодні адвокат моряків Микола Полозов повідомив, що їм пред'явили звинувачення в нібито незаконному перетині кордону РФ.

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