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В РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту

Новости » В мире     18.12.2019 - 08:42
В РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту
Фото: Валерий Герасимов (prokazan.ru)

Так в России отреагировали на учения альянса

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовит крупномасштабный конфликт из-за учений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, учения альянса в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Балтийского и Черного морей указывают на подготовку НАТО к крупномасштабному конфликту.

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - заявил Герасимов.

Напомним, ранее в НАТО заметили одновременно до десяти российских подлодок у берегов Норвегии. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Также в альянсе заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.

Как писало РБК-Украина, в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе. Так, по оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет.



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