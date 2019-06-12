Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия РФ в Арктике

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг провел встречу с премьер-министром Исландии

Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Крайнем Севере.

"Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере", - заявил генсек Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скаппаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике. Скаппаротти рассказал, что РФ разместила в Арктике радарные и другие оборонные системы, а также открыла новые аэродромы.

РБК-Украина писало, что из доклада, который выпустило Министерство обороны США, следует, что усиление активности Китая в Арктике может привести к нарастанию военной угрозы в регионе.