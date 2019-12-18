ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту

Новини » В світі     18.12.2019 - 08:42
У РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту
Фото: Валерій Герасимов (prokazan.ru)

Так в Росії відреагували на навчання альянсу

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що НАТО готує великомасштабний конфлікт через навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, навчання альянсу в країнах Балтії, Польщі, а також в акваторіях Балтійського і Чорного морів вказують на підготовку НАТО до великомасштабного конфлікту.

"В країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного та Балтійського морів посилюється військова активність, збільшується інтенсивність військових навчань блоку. Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку до НАТО залученню своїх військ у великому військовому конфлікті", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, раніше в НАТО помітили одночасно до десяти російських підводних човнів біля берегів Норвегії. В цілому ж активність російських підводних човнів у цьому році досягла найвищого рівня з часу закінчення холодної війни. Також в альянсі заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.

Як повідомляло РБК-Україна, в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні. Так, за оцінками розвідки королівства, Росія "оцінює своє протяжне арктичне узбережжя як найбільш вразливий фланг для несподіваного точкового удару США" із залученням крилатих ракет.


Росія зняла санкції з соратників Медведчука Росія розширила ембарго та санкції проти України
Новини України НАТОРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся