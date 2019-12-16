ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НАТО заявили об активности российских подлодок у берегов Норвегии

Новости » Политика     16.12.2019 - 11:43
В НАТО заявили об активности российских подлодок у берегов Норвегии
Фото: Оана Лунгеску (nato.int)

В НАТО заметили одновременно до десяти российских подлодок у берегов Норвегии

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску (НАТО) обеспокоена активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе RND.

В НАТО заметили одновременно до десяти российских подлодок у берегов Норвегии. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.

"Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой", - сказала Лунгеску.

По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону.

Северная Атлантика важна для безопасности Европы в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.

Напомним, в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе. Так, по оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет.

Ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.

В Раде появился текст закона об упрощении получения гражданства беженцам из РФ Турция не собирается выходить из НАТО, - министр
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияНорвегия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь