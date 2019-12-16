В НАТО заявили об активности российских подлодок у берегов Норвегии

Фото: Оана Лунгеску (nato.int)

В НАТО заметили одновременно до десяти российских подлодок у берегов Норвегии

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску (НАТО) обеспокоена активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. Об этом она заявила в интервью немецкой медиагруппе RND.

В НАТО заметили одновременно до десяти российских подлодок у берегов Норвегии. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны.

"Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой", - сказала Лунгеску.

По словам Лунгеску, НАТО отреагирует на это усиленным патрулированием и инвестициями в противолодочную оборону.

Северная Атлантика важна для безопасности Европы в части маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов связи, заявила представитель Североатлантического альянса.

Напомним, в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе. Так, по оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет.

Ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.