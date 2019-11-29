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В Дании обеспокоены противостоянием РФ и США в Арктике

Новости » Политика     29.11.2019 - 19:53
В Дании обеспокоены противостоянием РФ и США в Арктике
Иллюстративное фото (cont.ws)

В докладе разведки Дании говорится, что РФ "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США"

В Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В докладе, опубликованном Службой военной разведки Дании, содержится аналитическая оценка основных международных угроз за 2019 год. Так, по оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет. РФ воспринимает этот факт, как особую угрозу своим "стратегическим ядерным возможностям", поскольку большая часть ее потенциала ответных мер связана с подлодками Северного флота на Кольском полуострове, указывается в докладе.

В Дании полагают, что особое значение Москва уделяет оснащению военной базы "Арктический трилистник" в Нагурском, на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

"По всей вероятности, база будет доведена до состояния оперативной готовности в 2020 году", - полагает датская разведслужба. После этого объект, по всей видимости, станет "самой северной военной базой в мире" и превратится в важную опору российских ВКС в регионе, подчеркивается в документе.

Кроме того, в докладе также отмечается, что Дания своим приоритетом считает поддержание международного сотрудничества в Арктике, а также разрешение любых спорных вопросов в регионе.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.

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