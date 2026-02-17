РФ з самого ранку атакує Сумщину: шестеро людей постраждали, є руйнування

"Внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів відомо про шестеро постраждалих. Попередньо, їхній стан - не тяжкий. Медики надають усю необхідну допомогу", - розповів Кобзар.

За словами Григорова, поранені жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Крім того, постраждали 45-річний та 42-річний чоловіки, які перебували неподалік одного з місць влучання.Вони отримали медичну допомогу на місці.

"Пошкоджено будівлі та автівки. Вибито близько 100 вікон в різних локаціях міста. Обсяги руйнувань і всі наслідки атак уточнюються. На місцях подій працюють усі відповідні служби", - повідомив Кобзар.

Начальник ОВА наголосив, що ворог завдає ударів по Сумській громаді з самого ранку, є влучання по цивільній інфраструктурі. Він також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, оскільки загроза повторних ударів зберігається.