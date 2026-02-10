Наступ чи імітація? Військовий пояснив активність росіян у Сумській області
Російські окупанти своєю військовою активністю в Сумській області хочуть змусити Україну перекинути солдатів з інших напрямків.
Про це заявив заступник командира 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ ЗСУ Олександр Ярмош, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Читайте також: РФ готує весняний наступ? Що прогнозує Welt і як реагують в Україні
Ярмоша попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть готувати наступ у Сумській області.
"Це імітаційний шум, щоб створити ту картинку, яку вони хочуть, щоб ми могли з інших напрямків перекинути певні резерви - підрозділи або навіть цілі бригади", - сказав він.
За словами заступника командира, у такому разі росіяни планують вдарити в ту точку фронту, де українська оборона ослабне.
Також Ярмош повідомив, що окупанти вже вдруге намагалися використати підземну трубу для прориву в Сумську область.
"Як перша спроба, так і друга були абсолютно невдалими. Було знищено майже 100% (солдатів РФ - ред.)", - розповів він.
Він уточнив, що під час другої спроби росіяни намагалися зробити отвір у трубі за 100 метрів від місця попередньої невдалої вилазки.
На думку Ярмоша, ворог намагається повторити тактику, яка принесла йому частковий успіх в Авдіївці 2024 року.
"Полонені, які нам трапляються, кажуть, що в штурмових діях у них вижити більше шансів, ніж якщо вони повертаються назад після невдалої операції", - підсумував військовий.
Чутки про наступ у Сумській області
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська імітують наступ у прикордонних районах півночі України.
Зокрема, у лютому 2026 року Міноборони РФ поширило інформацію про нібито захоплення села Сидорівка на Сумщині, однак візуальних підтверджень цьому немає.
Аналітики зазначають, що Кремль використовує для штурмів навіть персонал Ракетних військ стратегічного призначення та активно поширює фейки про захоплення прикордонних сіл, як-от Грабівське, Комарівка чи Попівка.