Война в Украине

РФ с самого утра атакует Сумскую область: шесть человек пострадали, есть разрушения

Фото: враг наносит удары по гражданским объектам Сумщины (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Валерий Ульяненко

Утром вторника, 17 февраля, российские оккупанты наносят удары по Сумской области. Известно о шести пострадавших гражданских лицах, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря и начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

"В результате сегодняшних вражеских ударов известно о шести пострадавших. Предварительно, их состояние - не тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Кобзарь.

По словам Григорова, ранены женщины 20 и 61 года, а также мужчины 60 и 76 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, пострадали 45-летний и 42-летний мужчины, которые находились неподалеку от одного из мест попадания, они получили медицинскую помощь на месте.

"Повреждены здания и машины. Выбито около 100 окон в разных локациях города. Объемы разрушений и все последствия атак уточняются. На местах событий работают все соответствующие службы", - сообщил Кобзарь.

Начальник ОВА отметил, что враг наносит удары по Сумской громаде с самого утра, есть попадания по гражданской инфраструктуре. Он также призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

 

Удары по Сумщине

В ночь на сегодня, 17 февраля, враг около 03:10 ч атаковал Кириковскую общину на Сумщине тремя беспилотниками. Под ударом оказались дома местных жителей.

В результате вражеского обстрела погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Кроме того, недавно россияне попали беспилотником в гражданское авто, в котором находилась семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое пострадали, 66-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Сумская областьВойна в Украине