РФ с самого утра атакует Сумскую область: шесть человек пострадали, есть разрушения

"В результате сегодняшних вражеских ударов известно о шести пострадавших. Предварительно, их состояние - не тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Кобзарь.

По словам Григорова, ранены женщины 20 и 61 года, а также мужчины 60 и 76 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, пострадали 45-летний и 42-летний мужчины, которые находились неподалеку от одного из мест попадания, они получили медицинскую помощь на месте.

"Повреждены здания и машины. Выбито около 100 окон в разных локациях города. Объемы разрушений и все последствия атак уточняются. На местах событий работают все соответствующие службы", - сообщил Кобзарь.

Начальник ОВА отметил, что враг наносит удары по Сумской громаде с самого утра, есть попадания по гражданской инфраструктуре. Он также призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.