РФ рятує свої атомні субмарини від дронів ЗСУ за допомогою сіток (фото)

Нещодавні супутникові знімки компанії "Вантор" показують, що російський флот розгорнув системи боротьби з безпілотниками над підводними човнами класу "Борей" (за класифікацією НАТО - "Долгорукий"), що пришвартовані в Рибачому.

Субмарина здатна нести 16 балістичних ракет підводного базування РСМ-56 "Булава" (за класифікацією НАТО SS-N-30).

Розташований на півострові Камчатка, Рибачий служить однією зі стратегічних військово-морських баз Тихоокеанського флоту ВМС Росії та знаходиться приблизно за 7400 км на схід від України.

Подібні металеві сітки для боротьби з дронів були помічені над підводними човнами Чорноморського флоту, а також над підводними човнами Балтійського та Північного флотів (розташованих на узбережжі Баренцевого моря). Їх навіть можна побачити на російських надводних військових кораблях, зокрема тих, що діють у Чорному морі.

Фото: атомні субмарини РФ з антидроновими сітками (Vantor)

Зазвичай ці сітки розташовані над рубкою підводного човна, захищаючи люк, який веде безпосередньо до диспетчерської. Але сітка, яку видно на супутникових знімках, покриває весь човен.