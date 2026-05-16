РФ спасает свои атомные субмарины от дронов ВСУ с помощью сеток (фото)

Недавние спутниковые снимки компании "Вантор" показывают, что российский флот развернул системы борьбы с беспилотниками над подводными лодками класса "Борей" (по классификации НАТО - "Долгорукий"), которые пришвартованы в Рыбачьем.

Субмарина способна нести 16 баллистических ракет подводного базирования РСМ-56 "Булава" (по классификации НАТО SS-N-30).

Расположенный на полуострове Камчатка, Рыбачий служит одной из стратегических военно-морских баз Тихоокеанского флота ВМС России и находится примерно в 7400 км к востоку от Украины.

Подобные металлические сетки для борьбы с дронами были замечены над подводными лодками Черноморского флота, а также над подводными лодками Балтийского и Северного флотов (расположенных на побережье Баренцева моря). Их даже можно увидеть на российских надводных военных кораблях, в частности, действующих в Черном море.

Фото: атомные субмарины РФ с антидронными сетками (Vantor)

Обычно эти сетки расположены над рубкой подводной лодки, защищая люк, который ведет непосредственно в диспетчерскую. Но сетка, которая видна на спутниковых снимках, покрывает всю лодку.