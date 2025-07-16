РФ розуміє лише силу, переозброєння України примусить її до переговорів, - Зеленський

Як відзначив президент, будь-яка наступальна зброя, надана Сполученими Штатами Америки (США), змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Навіть, якщо ця зброя не буде використана.

"Президент Трамп (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.) і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни... Але росіяни розуміють тільки силу. Тому тільки сильні санкції і тільки сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили", - заявив він.

За словами Зеленського, перед тим, як Трамп знову очолив Білий дім, Україна мала отримати "потужний пакет стримуючих заходів", але цього не сталось.

"Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже є сильним аргументом для припинення війни", - пояснив він.