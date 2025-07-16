РФ понимает только силу, перевооружение Украины принудит ее к переговорам, - Зеленский

Российская Федерация (РФ) понимает только язык силы. Перевооружение Украины заставит врага вернуться к столу переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Newsmax.
Как отметил президент, любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Америки (США), заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Даже, если это оружие не будет использовано.
"Президент Трамп (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.) и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны... Но россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы", - заявил он.
По словам Зеленского, перед тем, как Трамп снова возглавил Белый дом, Украина должна была получить "мощный пакет сдерживающих мер", но этого не произошло.
"Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже является сильным аргументом для прекращения войны", - пояснил он.
В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки провели серию отдельных переговоров с представителями Киева и Москвы. Во время одной из таких встреч Вашингтон предложил полное прекращение боевых действий - эту инициативу Украина поддержала немедленно. Россия же, в свою очередь, выдвинула собственные требования. Несмотря на это, Киев и Москва продолжили диалог между собой.
В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно Трамп может стать ключевым фактором в прекращении войны, если усилит давление на российское руководство.
14 июля, президент США выразил недовольство действиями Путина, предупредил о возможности введения новых санкций против России и объявил о передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных систем Patriot.
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