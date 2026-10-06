Загроза для судноплавства вийшла за межі України: дрони РФ атакували судна біля Болгарії

Атака дронів на два торгові судна поблизу Болгарії створює додаткові ризики не лише для суден, пов'язаних з Україною, а й для міжнародного торговельного судноплавства в Чорному морі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію болгарського видання NOVA.
Атака сталася близько 03:00 6 жовтня приблизно за 70-80 морських миль на схід від від болгарського узбережжя (район Бяли). Ударів зазнали суховантажі:
За даними видання, ALFA WATAN зазнало критичних пошкоджень і затонуло. Доля його екіпажу наразі залишається невідомою. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.
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Друге судно - ABLE - внаслідок атаки загорілося. Його екіпаж із 18 осіб вдалося евакуювати та врятувати. Серед моряків є постраждалі. За даними болгарської влади, членами екіпажу були громадяни Туреччини та Індії.
Особливу увагу привертає маршрут суден. Вони перебували у виключній економічній зоні Болгарії та не прямували до українських портів. Одне судно йшло до Румунії з Єгипту, друге - з Румунії до Туреччини.
Це розширює контекст загрози для судноплавства в Чорному морі. Ризики стосуються не лише торговельних суден, пов'язаних з українськими портами, а й міжнародних маршрутів між країнами регіону та іншими державами.
Після атаки прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав термінову нараду за участю представників силових відомств, міністерств оборони, внутрішніх справ і транспорту, а також служб безпеки.
Радев назвав напад "абсолютно неприйнятним" і заявив про грубе порушення міжнародного права та правил судноплавства.
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За його словами, подібні атаки створюють дедалі серйозніші ризики для цивільних суден у Чорному морі, а також можуть призвести до зростання вартості страхування та ускладнення морських перевезень.
Таким чином, атака дронів біля Болгарії показує, що небезпека для цивільного судноплавства може поширюватися на міжнародні маршрути в західній частині Чорного моря - незалежно від того, чи пов'язані вони з українськими портами.
Варто зауважити, що атака сталася наступного дня після удару по торговому судну в економічній зоні Румунії. Судно, яке перевозило кукурудзу з України до Італії, було атаковане російськими дронами.