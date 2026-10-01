Туреччина та ООН готують переговори між Україною та РФ щодо перемир'я в Чорному морі, - ЗМІ

Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо перемир’я у Чорному морі для захисту суден із зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Головною метою ініціативи є захист світових поставок зерна та стабілізація цін на продовольство, від стрибка яких найбільше потерпають країни, що розвиваються.

Зустрічі планують провести вже на початку жовтня. Як зазначають джерела, роль посередників на переговорах виконуватимуть посланці швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу".

Старт цій ініціативі дали наприкінці вересня під час закритої зустрічі на сесії Генеральної Асамблеї ООН. У ній узяли участь турецькі посадовці, а також представники США, європейських країн, Індії та Єгипту, який зазнав суттєвих збитків через перебої з постачанням агропродукції.

Учасники обговорюють укладення чітко визначеної та взаємної домовленості, яка гарантуватиме вільне комерційне судноплавство, а також безпеку портів і об'єктів енергетичної інфраструктури.

Понад чверть світового експорту

Нова спроба домовитися розгортається на тлі загострення протистояння в акваторії Чорного моря. На Україну та РФ припадає понад чверть світового експорту пшениці, однак посилення атак на портову інфраструктуру вже призвело до того, що у серпні ф’ючерси на пшеницю зросли до трирічного максимуму.

Ситуацію із глобальною продовольчою безпекою додатково ускладнюють несприятливі погодні умови в інших куточках світу, через які суттєво впала врожайність.

Організатори прагнуть повторити успіх Чорноморської зернової ініціативи 2022 року, яку також координували Туреччина та ООН.

Тоді сторонам вдалося забезпечити безпечний коридор для вивезення зерна, добрив та їжі з українських портів, що стало одним із рідкісних прикладів дієвого перемир'я від початку повномасштабного вторгнення.