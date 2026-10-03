Росія атакувала цивільне судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені

Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів в Одеській області. Загинув моряк, ще троє - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", - наголосили в АМПУ.

Як повідомляється, внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Атаки РФ на цивільні судна

Нагадаємо, вночі 23 вересня російські війська завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Загинув капітан судна.

17 вересня російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів.

Внаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Раніше в акваторії Чорного моря поблизу Одеси затонуло іноземне цивільне судно, яке зазнало ракетного удару з боку РФ. Внаслідок ворожої атаки загинули десять людей.

Загалом за 4,5 роки повномасштабної війни росіяни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури та завдали ударів по 232 цивільних суднах.

Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки