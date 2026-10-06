Угроза для судоходства вышла за пределы Украины: дроны РФ атаковали суда у Болгарии

Дроны атаковали суда на международных маршрутах

Атака произошла около 03:00 6 октября примерно в 70-80 морских милях к востоку от болгарского побережья (район Бялы). Ударам подверглись сухогрузы:

ALFA WATAN - под флагом Того;

ABLE - под флагом Палау.

По данным издания, ALFA WATAN получило критические повреждения и затонуло. Судно следовало из египетского порта Аль-Ариш в румынскую Сулину. Судьба его экипажа пока остается неизвестной. Болгарские службы проводят поисково-спасательную операцию.

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Второе судно - ABLE - после атаки загорелось. Его экипаж из 18 человек удалось эвакуировать и спасти. Среди моряков есть пострадавшие. По данным болгарских властей, членами экипажа были граждане Турции и Индии.

Атака может повлиять на международные перевозки

Особое внимание привлекает маршрут судов. Они находились в исключительной экономической зоне Болгарии и не направлялись в украинские порты. Одно судно шло в Румынию из Египта, второе - из Румынии в Турцию.

Это расширяет контекст угрозы судоходству в Черном море. Риски касаются не только торговых судов, связанных с украинскими портами, но и международных маршрутов между странами региона и другими государствами.

После атаки премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал срочное совещание с участием представителей силовых ведомств, министерств обороны, внутренних дел и транспорта, а также служб безопасности.

Радев назвал нападение "совершенно неприемлемым" и заявил о грубом нарушении международного права и правилах судоходства.

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По его словам, подобные атаки создают все более серьезные риски для гражданских судов в Черном море, а также могут привести к росту стоимости страхования и усложнению морских перевозок.

Угроза выходит за пределы украинских маршрутов

Таким образом, атака дронов возле Болгарии показывает, что опасность для гражданского судоходства может распространяться на международные маршруты в западной части Черного моря - независимо от того, связаны ли они с украинскими портами.