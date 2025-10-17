РФ розширює ключову авіабазу для ракетних ударів по Україні: що відомо

Що відомо про "Енгельс-2"

"Енгельс-2" - російська авіабаза, розташована за 700 км від кордону з Україною у Саратовській області РФ, з якої злітають стратегічні бомбардувальники для ракетних ударів по мирних українських містах.

Вона призначена для літаків Ту-95 (несуть 6-8 ракет Х-101) та Ту-160 (несуть 12 ракет Х-101).

Нагадаємо, у червні Україна завдала удару на випередження по двох ключових російських аеродромах - "Енгельс" і "Дягілево". В Енгельсі підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами.

У Дягілево українські воїни завдали успішного вогневого ураження по аеродрому, була пожежа в районі цілі.

Зазначимо, що нафтобаза у російському Енгельсі Саратовської області палала кілька днів після того, як її атакували українські захисники.

Пожежа вирувала і на нафтобазі "Кристал" в Енгельсі, де знаходиться база стратегічної авіації РФ.