РФ розширює ключову авіабазу для ракетних ударів по Україні: що відомо

Росія розширює авіабазу "Енгельс-2", яка є головним осередком стратегічної авіації. Саме з неї країна-агресорка запускає ракетоносії для ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ "Аратта" Головного міністерства розвідки Міноборони в Telegram.
"У північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35", - йдеться у дописі.
Розвідник наголосили - активне будівництво свідчить про підготовку Росії до нових хвиль ударів, адже саме з "Енгельса-2" здійснюються масовані обстріли українських містах.
"Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності - безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", - підкреслив спецпідрозділ ГУР.
"Енгельс-2" - російська авіабаза, розташована за 700 км від кордону з Україною у Саратовській області РФ, з якої злітають стратегічні бомбардувальники для ракетних ударів по мирних українських містах.
Вона призначена для літаків Ту-95 (несуть 6-8 ракет Х-101) та Ту-160 (несуть 12 ракет Х-101).
Нагадаємо, у червні Україна завдала удару на випередження по двох ключових російських аеродромах - "Енгельс" і "Дягілево". В Енгельсі підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами.
У Дягілево українські воїни завдали успішного вогневого ураження по аеродрому, була пожежа в районі цілі.
Зазначимо, що нафтобаза у російському Енгельсі Саратовської області палала кілька днів після того, як її атакували українські захисники.
Пожежа вирувала і на нафтобазі "Кристал" в Енгельсі, де знаходиться база стратегічної авіації РФ.