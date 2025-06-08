В Енгельсі третій день потужно палає нафтобаза після української атаки (фото, відео)
У російському Енгельсі Саратовської області третій день поспіль палає нафтобаза. Її в ніч на 6 червня атакували українські захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Як зазначається, вогонь продовжує вирувати на нафтобазі "Кристал" в Енгельсі, де знаходиться база стратегічної авіації РФ. Чорний дим з місця влучання видно з різних куточків міста.
При цьому російські чиновники намагаються заспокоїти жителів Енгельса, що нібито через пожежу повітря не забруднене.
"Фахівці Росспоживнагляду в постійному режимі продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин в межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння", - повідомили в уряді Саратовської області.
Удар по Енгельсу
Нагадаємо, 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що завдали удару на випередження по двох ключових аеродромах РФ - "Енгельс" і "Дягілево".
В Енгельсі підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами.
У Дягілево українські воїни завдали успішного вогневого ураження по аеродрому, була пожежа в районі цілі.
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