В Енгельсі третій день потужно палає нафтобаза після української атаки (фото, відео)

Фото: в Енгельсі третій день горить нафтобаза після атаки України (t.me/astrapress)

У російському Енгельсі Саратовської області третій день поспіль палає нафтобаза. Її в ніч на 6 червня атакували українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Як зазначається, вогонь продовжує вирувати на нафтобазі "Кристал" в Енгельсі, де знаходиться база стратегічної авіації РФ. Чорний дим з місця влучання видно з різних куточків міста. При цьому російські чиновники намагаються заспокоїти жителів Енгельса, що нібито через пожежу повітря не забруднене.



"Фахівці Росспоживнагляду в постійному режимі продовжують моніторинг стану повітря. Аналіз відібраних сьогодні проб не виявив перевищення концентрації шкідливих речовин в межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння", - повідомили в уряді Саратовської області.