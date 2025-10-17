РФ расширяет ключевую авиабазу для ракетных ударов по Украине: что известно

Что известно об "Энгельсе-2"

"Энгельс-2" - российская авиабаза, расположенная в 700 км от границы с Украиной в Саратовской области РФ, с которой взлетают стратегические бомбардировщики для ракетных ударов по мирным украинским городам.

Она предназначена для самолетов Ту-95 (несут 6-8 ракет Х-101) и Ту-160 (несут 12 ракет Х-101).

Напомним, в июне Украина нанесла удар на опережение по двум ключевым российским аэродромам - "Энгельс" и "Дягилево". В Энгельсе подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами.

В Дягилево украинские воины нанесли успешное огневое поражение по аэродрому, был пожар в районе цели.

Отметим, что нефтебаза в российском Энгельсе Саратовской области пылала несколько дней после того, как ее атаковали украинские защитники.

Пожар бушевал и на нефтебазе "Кристалл" в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ.