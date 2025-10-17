РФ розширює ключову авіабазу для ракетних ударів по Україні: що відомо

Росія розширює авіабазу "Енгельс-2", яка є головним осередком стратегічної авіації. Саме з неї країна-агресорка запускає ракетоносії для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ "Аратта" Головного міністерства розвідки Міноборони в Telegram .

"Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності - безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", - підкреслив спецпідрозділ ГУР.

Розвідник наголосили - активне будівництво свідчить про підготовку Росії до нових хвиль ударів, адже саме з "Енгельса-2" здійснюються масовані обстріли українських містах.

"У північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35", - йдеться у дописі.

Що відомо про "Енгельс-2"

"Енгельс-2" - російська авіабаза, розташована за 700 км від кордону з Україною у Саратовській області РФ, з якої злітають стратегічні бомбардувальники для ракетних ударів по мирних українських містах.

Вона призначена для літаків Ту-95 (несуть 6-8 ракет Х-101) та Ту-160 (несуть 12 ракет Х-101).

Нагадаємо, у червні Україна завдала удару на випередження по двох ключових російських аеродромах - "Енгельс" і "Дягілево". В Енгельсі підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами.

У Дягілево українські воїни завдали успішного вогневого ураження по аеродрому, була пожежа в районі цілі.

Зазначимо, що нафтобаза у російському Енгельсі Саратовської області палала кілька днів після того, як її атакували українські захисники.

Пожежа вирувала і на нафтобазі "Кристал" в Енгельсі, де знаходиться база стратегічної авіації РФ.