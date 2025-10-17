РФ расширяет ключевую авиабазу для ракетных ударов по Украине: что известно

Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2", которая является главным центром стратегической авиации. Именно с нее страна-агрессор запускает ракетоносители для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение "Аратта" Главного министерства разведки Минобороны в Telegram .

"Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности - беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение", - подчеркнуло спецподразделение ГУР.

Разведчики отметили - активное строительство свидетельствует о подготовке России к новым волнам ударов, ведь именно с "Энгельса-2" осуществляются массированные обстрелы украинских городов.

"В северной части базы продолжается заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35", - говорится в публикации.

Что известно об "Энгельсе-2"

"Энгельс-2" - российская авиабаза, расположенная в 700 км от границы с Украиной в Саратовской области РФ, с которой взлетают стратегические бомбардировщики для ракетных ударов по мирным украинским городам.

Она предназначена для самолетов Ту-95 (несут 6-8 ракет Х-101) и Ту-160 (несут 12 ракет Х-101).

Напомним, в июне Украина нанесла удар на опережение по двум ключевым российским аэродромам - "Энгельс" и "Дягилево". В Энгельсе подтверждены многочисленные попадания в по меньшей мере три резервуара с горюче-смазочными материалами.

В Дягилево украинские воины нанесли успешное огневое поражение по аэродрому, был пожар в районе цели.

Отметим, что нефтебаза в российском Энгельсе Саратовской области пылала несколько дней после того, как ее атаковали украинские защитники.

Пожар бушевал и на нефтебазе "Кристалл" в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ.