РФ разместила в Беларуси подразделения бригады, на вооружении которой находится "Орешник"

Признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины пока нет, но РФ разместила на ее территории подразделения 101-й ракетной бригады, на вооружении которой находится "Орешник".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Укринформу ".

По его словам, Москва не оставляет попыток напрямую втянуть Минск в боевые действия. Россия стремится использовать территорию и военные ресурсы соседнего государства для расширения географии войны против Украины.

Несмотря на попытки руководства РФ, украинская разведка сейчас не фиксирует признаков готовности белорусских сил к вторжению. Поэтому угроза с северной границы на сегодня остается минимальной.

Ретрансляторы и военные РФ

"Однако нас беспокоит предоставление Беларусью разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые нацеливают российские ударные БПЛА типа "Шахед" на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру", - отметил Иващенко.

Он добавил, что в Беларуси уже дислоцируются подразделения 101 ракетной бригады Вооруженных сил РФ. На ее вооружении находится российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Иващенко также подчеркнул, что если Минск даже не давал разрешения на размещение этого оружия, это является прямым доказательством того, что белорусские власти больше не контролируют деятельность россиян на собственной территории.