РФ розгорнула масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів, - розвідка

За даними розвідки, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики РФ до 2036 року, в центрі якої – концепція Росії, як "держави-цивілізації".

Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: Кремль очікує, що до 2036 року 95 % населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%.

Подробиці нової стратегії

Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність.

Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

"Внутрішні загрози"

Стратегія також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. Кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави.

Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни.