UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ розгорнула масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів, - розвідка

Фото: РФ розгорнула масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація розгорнула масштабну русифікацію на тимчасово окупованій частині України, для цього розробили спеціальний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики РФ до 2036 року, в центрі якої – концепція Росії, як "держави-цивілізації".

Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: Кремль очікує, що до 2036 року 95 % населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%.

Подробиці нової стратегії

Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність.

Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

"Внутрішні загрози"

Стратегія також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. Кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави.

Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях завозять нових "вчителів" із Росії, пропонуючи їм контракти та фінансові виплати. Таким чином, вони формують кадровий склад шкіл, замінюючи українських педагогів, які відмовилися співпрацювати з окупаційними структурами.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни готують репресії проти батьків, чиї діти продовжують навчання в українських школах в онлайн-форматі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до України