RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ развернула масштабную русификацию временно оккупированных регионов, - разведка

Фото: РФ развернула масштабную русификацию временно оккупированных регионов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация развернула масштабную русификацию на временно оккупированной части Украины, для этого разработали специальный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, российский диктатор Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года, в центре которой - концепция России, как "государства-цивилизации".

Документ определяет нереалистичные цели по формированию однородной гражданской идентичности: Кремль ожидает, что к 2036 году 95 % населения страны будут идентифицировать себя "русскими", а позитивное восприятие межнациональных отношений возрастет до 85 %.

Подробности новой стратегии

Ключевым элементом стратегии является интеграция временно оккупированных украинских территорий. Россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, чтобы устранить любые проявления национального сознания, закрепить статус русского языка и усилить общероссийскую гражданскую идентичность.

Такой курс фактически направлен на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности.

"Внутренние угрозы"

Стратегия также фокусируется на "внутренних угрозах": русофобии, искажении истории, действиях "недружественных стран" и рисках возникновения этнических анклавов. Кремль заявляет о намерении уменьшить конфликты на национальной и религиозной почве, активизировав использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".

Отдельной задачей правительства определено формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства.

Москва планирует использовать международные платформы, чтобы создать у иностранной аудитории впечатление равенства прав и свобод, несмотря на рост ксенофобии и усиление этноцентрических нарративов внутри страны.

 

Напомним, оккупационные администрации на временно захваченных территориях завозят новых "учителей" из России, предлагая им контракты и финансовые выплаты. Таким образом, они формируют кадровый состав школ, заменяя украинских педагогов, которые отказались сотрудничать с оккупационными структурами.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Украины россияне готовят репрессии против родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах в онлайн-формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину