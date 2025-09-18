РФ розганяє фейк про "український дрон" у Литві: у ЦПД розкрили мету

У ЦПД звернули увагу, що за кадрами неможливо визначити точне місце зйомки, оскільки локація не підтверджується жодними орієнтирами. Відеоряд змонтований, і немає гарантії, що зображення дрона та табличка на кордоні знімалися одночасно.

На відео показано звичайний квадрокоптер побутового класу, який можна придбати без обмежень, а будь-хто може нанести на нього довільний напис і використати для постановочної зйомки.

Джерелом фейку став анонімний акаунт у TikTok із ознаками бота: окрім ролика з "українським дроном", на ньому розміщено ще кілька малозмістовних відео, а аватарка дублюється в інших бот-акаунтах.

На відео також позначено російського пропагандиста Олексія Стефанова, колишнього кореспондента RT у Балтії, висланого з Латвії у 2024 році.

Основна мета подібної дезінформації - нав’язати думку про "український слід" у провокаціях, які насправді здійснює Росія. Адже у такий спосіб росіяни намагаються вплинути на громадську думку у державах Європи та дискредитувати Україну.

Як наголосили у ЦПД, запуск цього фейку покликаний відвернути увагу від справжніх провокацій, які Росія сама здійснює проти держав Європи.

"Публікація ролика збіглася в часі з появою новини, що в липні над територією Литви зафіксували російський дрон "Гербера", запущений з Білорусі в рамках цілеспрямованої операції для перевірки системи ППО та залякування місцевого населення", - йдеться у повідомленні Центра.