РФ разгоняет фейк об "украинском дроне" в Литве: в ЦПД раскрыли цель

В ЦПД обратили внимание, что по кадрам невозможно определить точное место съемки, поскольку локация не подтверждается никакими ориентирами. Видеоряд смонтирован, и нет гарантии, что изображение дрона и табличка на границе снимались одновременно.

На видео показан обычный квадрокоптер бытового класса, который можно приобрести без ограничений, а любой может нанести на него произвольную надпись и использовать для постановочной съемки.

Источником фейка стал анонимный аккаунт в TikTok с признаками бота: кроме ролика с "украинским дроном", на нем размещено еще несколько малосодержательных видео, а аватарка дублируется в других бот-аккаунтах.

На видео также обозначен российский пропагандист Алексей Стефанов, бывший корреспондент RT в Балтии, высланный из Латвии в 2024 году.

Основная цель подобной дезинформации - навязать мнение об "украинском следе" в провокациях, которые на самом деле осуществляет Россия. Ведь таким образом россияне пытаются повлиять на общественное мнение в государствах Европы и дискредитировать Украину.

Как отметили в ЦПД, запуск этого фейка призван отвлечь внимание от настоящих провокаций, которые Россия сама осуществляет против государств Европы.

"Публикация ролика совпала по времени с появлением новости, что в июле над территорией Литвы зафиксировали российский дрон "Гербера", запущенный из Беларуси в рамках целенаправленной операции для проверки системы ПВО и запугивания местного населения", - говорится в сообщении Центра.