У РФ розбився гелікоптер з бізнесменом, який надавав послуги "Газпрому" і "Роснефти"

Як повідомляється, 7 січня у Пермському краї РФ сталася авіакатастрофа з приватним гелікоптером у районі бази відпочинку "Ашатлі-парк". Під час падіння загинули двоє людей.

За даними Telegram-каналу Baza, жертвами катастрофи стали пермський мільйонер, засновник транспортної компанії "Таттранском" Ільяс Гімадутдінов та начальник автомобільної колони цієї ж фірми Ельмір Коняков.

Вертоліт Robinson R44 Raven, який належав компанії, здійснював несанкціонований політ.

Попередньо, причиною аварії могло стати обмерзання двигуна. У соцмережах також з’явилися кадри з місця події - на них видно, що вертоліт зачепився за троси на території гірськолижного курорту.

Центральне міжрегіональне управління на транспорті Слідчого комітету Росії проводить перевірку за фактом аварії.

Компанія “Таттранском” займається послугами перевезень відразу в декількох регіонах Росії, обслуговуючи й нафтогазовий сектор.