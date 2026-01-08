RU

В РФ разбился вертолет с бизнесменом, который оказывал услуги "Газпрому" и "Роснефти"

Фото: в РФ разбился вертолет с бизнесменом (российское МЧС)
Автор: Ірина Глухова

В России упал частный вертолет, на борту которого находился миллионер Ильяс Гимадутдинов. Он является владельцем компании "Таттранском", которая предоставляет транспортные услуги "Газпрому" и "Роснефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, 7 января в Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа с частным вертолетом в районе базы отдыха "Ашатли-парк". Во время падения погибли два человека.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами катастрофы стали пермский миллионер, основатель транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Вертолет Robinson R44 Raven, который принадлежал компании, совершал несанкционированный полет.

Предварительно, причиной аварии могло стать обледенение двигателя. В соцсетях также появились кадры с места происшествия - на них видно, что вертолет зацепился за тросы на территории горнолыжного курорта.

Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту аварии.

Компания "Таттранском" занимается услугами перевозок сразу в нескольких регионах России, обслуживая и нефтегазовый сектор.

 

 

Авиакатастрофы в РФ

Напомним, недавно в Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей", на борту которого находилось семь членов экипажа.

А в июле в Амурской области Российской Федерации разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Из пассажиров и членов экипажа на борту воздушного судна не выжил никто. Обломки самолета собирали на площади в полкилометра.

Также сообщалось, что ранее в Краснодарском крае РФ потерпел крушение самолет Ан-2. Предварительно, могло погибнуть двое россиян.

