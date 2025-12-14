ua en ru
РФ резко усилила воздушные удары по Украине: Зеленский привел цифры атак за неделю

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 10:28
UA EN RU
РФ резко усилила воздушные удары по Украине: Зеленский привел цифры атак за неделю Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За последнюю неделю Россия осуществила одну из самых масштабных серий воздушных атак по Украине, выпустив более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, после российских ударов по энергетической инфраструктуре все профильные службы работают над восстановлением электро-, тепло- и водоснабжения.

В то же время ситуация остается сложной - сотни тысяч семей до сих пор без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях.

Зеленский отметил, что российские атаки продолжаются - прошлой ночью снова были удары по общинам, есть раненые.

"Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям. Всего за эту неделю россияне выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине. Только одна неделя", - пишет Зеленский.

В то же время глава государства заявил, что Украина готова к конструктивной дипломатии ради достижения справедливого мира. Ближайшие дни, по его словам, будут насыщены международными переговорами, и Киев рассчитывает на поддержку партнеров.

Обстрелы Украины

Стоит напомнить, что в ночь на 14 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область с воздуха различными типами вооружения.

Кроме этого вечером 13 декабря оккупационные войска продолжили терроризировать Днепропетровскую область, россияне били по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить 110 вражеских беспилотников.

