РФ за рік випустила по Україні понад 100 000 дронів, тисячі ракет та КАБів, - United24

Останні обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Найбільше постраждала Одеса та область. За даними місцевої влади, ворог знову націлився на цивільну й енергетичну інфраструктуру регіону. В одному з населених пунктів області через атаку зайнялися склади логістичної компанії.

Також відомо про влучання російських дронів у багатоповерхові будинки у двох районах Одеси. В одному з них спалахнули пожежі у квартирах. Є постраждалі, серед них діти.

Окрім того, під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти". Збитки оцінюють у 2,3 мільйона гривень.

У ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

Зокрема, вчора Чорноморський порт в Одесі зазнав двох атак за день, внаслідок чого загорівся резервуар з мастилом. Також росіяни атакували порт Південний.